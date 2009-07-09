Депутат пропонує заборонити виборчі блоки

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ пропонує заборонити виборчим блокам політичних партій брати участь у виборах усіх рівнів.

Перший віце-спікер сьогодні зареєстрував у парламенті проекти законів “Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" та “Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

В цих проектах А.ЛАВРИНОВИЧ пропонує вилучити виборчі блоки політичних партій із суб`єктів виборчого процесу.