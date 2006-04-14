Держдума нічого не знає про RosUkrEnergo

На розгляд Державної думи Росії 13 квітня внесено проект парламентського запиту на ім`я Генпрокурора РФ Володимира УСТІНОВА про прокурорську перевірку договору Газпрому з RosUkrEnergo, повідомляє РІА «Новости».

"Враховуючи значущість цього питання і факт порушення норм законодавства, що виявився в порушенні прав депутатів Держдуми на інформацію, просимо Вас провести за даним фактом прокурорську перевірку, витребувати з ВАТ Газпром текст договору з RosUkrEnergo, запитати інформацію про засновників Raiffeisen Investment AG і подати за підсумками перевірки ці дані на адресу Державної Думи", - йдеться в проекті запиту.

Автор проекту Олег ШЕІН сказав, що парламентський запит має бути розглянутий наступного тижня. "Думаю, шанси на його проходження є", - сказав він.

Водночас у Держдуму надійшли відповіді МЗС, ФСБ, Торговельно-промислової палати і Газпрому на запит щодо RosUkrEnergo.

Депутати в січні дали доручення комітету з власності запитати інформацію про те, хто є власниками RosUkrEnergo, і копії договорів цієї компанії з Газпромом, відповідно до яких RosUkrEnergo здійснюватиме діяльність з експорту російського газу в Україну.

Доручення давалося за пропозицією представника фракції "Родина" О.ШЕІНА.

У відповіді МЗС РФ йдеться, що російське посольство в Берні направило запит у зв`язку із зверненням з Держдуми в компетентні органи Швейцарії.

За наслідками запиту отримано таку інформацію: "Компанія RosUkrEnergo AG зареєстрована в торговельному реєстрі швейцарського кантону Цуг 22 липня 2004 року. Акціонерами компанії на паритетній основі є Газпромбанк і Raiffeisen Investment AG. Статутний капітал - 100 тисяч швейцарських франків. Заявлена мета діяльності - торгівля сировинними товарами в енергетичному секторі".

У МЗС відзначили, що відомості про осіб, інтереси яких представляє як номінальний утримувач акцій австрійська Raiffeisen Investment AG, одержати не вдалося, оскільки їх розкриття суперечить швейцарському законодавству.

У відповіді Газпрому за підписом заступника голови правління Олександра РЯЗАНОВА уточнюється, що співзасновниками RosUkrEnergo з рівними частками в статутному капіталі (по 50%) є Arosgas Beteiligungs holding AG і Centragas Beteiligungs holding AG.

"Компанія Arosgas Beteiligungs holding AG створена відповідно до законодавства Австрійської Республіки афільованою структурою АБ Газпромбанк (ЗАТ)", - йдеться у документі.

Контрольним пакетом акцій Газпромбанку володіє Газпром.

"За наявними відомостями, Centragas Beteiligungs holding AG є афільованою компанією Raiffeisen Investment AG, 100% статутного капіталу якої контролює група Raiffeisen Zentralbank Osterreicht AG. Інформації про те, що компанія Raiffeisen Investment AG виступає як номінальний утримувач і про осіб, інтереси яких вона представляє, Газпром не має", - зазначено у відповіді.

При цьому в Газпромі відзначили, що не мають можливості надати копії договорів з RosUkrEnergo, оскільки вони містять відомості, що становлять комерційну таємницю.

Як раніше повідомляла прес-служба Газпрому, 26 лютого Рада директорів Газпрому погодила придбання у дочірньої структури Газпромбанку 50% акцій RosUkrEnergo AG.

У відповіді Федеральної служби безпеки РФ йдеться, що RosUkrEnergo, за даними, наявними у ФСБ, в Росії не акредитована і офіційного представництва не має, у зв`язку з чим відомостей про її власників ФСБ не має.

У Торговельно-промисловій палаті повідомили, що RosUkrEnergo і Raiffeisen Investment AG при ТПП Росії не акредитовувались. "Жодної інформації щодо цих юридичних осіб не маємо", - йдеться у відповіді ТПП.

У фракції "Родина", незважаючи на отримані відповіді, все ж таки хочуть дізнатися подробиці договору Газпрому з RosUkrEnergo.