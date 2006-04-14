У Єгипті від ”пташиного грипу” померла дівчина
09:18, 14 квітня 2006Політика
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Це вже четвертий смертельний випадок
У Єгипті від "пташиного грипу" помер уже четвертий хворий.
За повідомленням властей, останньою жертвою хвороби стала 18-річна дівчина з провінції, що розташована на північ від столиці країни – Каїра, повідомляє радіо “Свобода”.
На сьогодні в Єгипті зареєстровано 12 випадків захворювання людей на "пташиний грип".
З 2003 року жертвами вірусу стали вже більш як 100 чоловік, в основному - в країнах Азії.
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