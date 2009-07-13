Дем'янюку висунули звинувачення: причетний до вбивства 27,9 тис. людей

Прокуратура Мюнхена у понеділок звинуватила Джона (Івана) Дем`янюка в причетності до вбивства 27,9 тис. людей, передає AP. Коли справу почнуть розглядати в суді, поки невідомо.

За даними слідства, в роки Другої світової війни Дем`янюк служив охоронцем в концтаборі Собібор на території Польщі і був причетний до масового знищення євреїв. Сам Дем`янюк запевняє, що воював в Червоній армії, а потім потрапив в полон.

На початку липня лікарі підтвердили, що 89-річний підозрюваний достатньо здоровий, щоб з`явитися перед судом, якщо засідання проводитимуться у форматі два блоки по 90 хвилин в день.

Дем`янюк народився в Україні в 1920 році. Його справа розглядається в Мюнхені, оскільки після війни він якийсь час знаходився в таборі для переміщених осіб в цьому регіоні.

Розслідування тривало десятиліттями. У 1952 році Дем`янюк перебрався до Америки.

В ролі позивача на процесі виступить колишній в`язень Собібора 82-річний Томас Блатт. Додаткові позови на суді готові подати близько 30 чоловік. Серед них - родичі колишніх в`язнів концтабору, які проживають в Ізраїлі, США і Нідерландах

newsru