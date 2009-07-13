Представники БЮТ створили окрему депутатську групу в Кіровограді

У Кіровоградській міській раді шестеро депутатів з фракції БЮТ створили окрему депутатську групу «Порядок і порядність», яку очолив колишній секретар ради Руслан МІШЕРИЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, члени групи заявили про небажання брати участь «у кулуарних змовах між керівниками депутатських фракцій без врахування думок окремих депутатів», працювати з порушенням регламенту, що призводить до прийняття завідомо незаконних рішень.

Ініціатором створення групи став екс-секретар міської ради, член фракції БЮТ Р.МІШЕРИЧЕНКО, якого депутати позбавили повноважень з третьої спроби 7 липня цього року, призначивши на його місце “нашоукраїнця” Володимира СЛІВНОГО. Своє звільнення Р.МІШЕРИЧЕНКО назвав безпідставним і пообіцяв оскаржити його в судовому порядку.

Також депутати новоствореної групи звернулись до міського голови Кіровограда з вимогою пояснити причини невикористання електронної системи голосування, на встановлення якої з місцевого бюджету було спрямовано 250 тис. грн.

«Повна технічна готовність системи була підтверджена ще в лютому цього року, а депутати до цього часу голосують за допомогою рук», - наголосив Р.МІШЕРИЧЕНКО.