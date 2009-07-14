Міські голови закликають або їм рік додати, або в депутатів - забрати

Асоціація міст України та громад просить парламент підтримати внесення змін до Конституції України в частині уніфікації строків повноважень представницького органу Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (законопроект № 4177).

Про це йдеться у зверненні Асоціації до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, а також голів усіх парламентських фракцій, прийнятому від імені всіх органів місцевого самоврядування.

Зокрема, у тексті звернення, переданому УНІАН, зазначається, що проблема, викликана відмінністю у строках повноважень місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, може постати перед Україною вже після проведення чергових місцевих виборів у 2010 році, оскільки строк повноважень обраних на цих виборах сільських, селищних, міських голів становитиме чотири роки, а строк повноважень депутатів місцевих рад – п’ять років.

Така відмінність у строках повноважень місцевих рад та голів територіальних громад не узгоджується з логікою закону “Про місцеве самоврядування в Україні” і може призвести до розбалансування роботи всіх органів місцевого самоврядування, наголошується у зверненні.

Крім того, зазначають його автори, проведення виборів депутатів місцевих рад неодночасно з виборами сільських, селищних, міських голів призведе до подвійного збільшення видатків з державного бюджету.

Водночас, переконані і АМУ, відповідні зміни до Конституції забезпечать безперервність здійснення процесу самоврядності та сприятимуть ефективній роботі органів місцевого самоврядування, які обиратимуться на чергових місцевих виборах.