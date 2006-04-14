Омельченко наполягає на причетності Черновецького до ”Еліта-центр”

Київський міський голова Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО здивований інформацією органів внутрішніх справ, що кандидат на посаду мера столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не має відношення до афери з «Еліта-центр».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«По «Еліті-центр» для мене було напівдиво, коли тиждень тому було офіційно оприлюднено органами внутрішніх справ інформацію, що, згідно з попередніми даними, ні ОМЕЛЬЧЕНКО, ні ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відношення до «Еліта-центр» не мають», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Продовжуючи далі, він пояснив, що “напівдиво” тому, що знає, що він особисто ніколи не мав відношення до «Еліта-центр». «А друге напівдиво, що ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не мав відношення до «Еліта-центр». Мав особисто, мала особисто фірма – його банк, про що є свідчення, які сьогодні ще знаходяться в стадії розслідування», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня заступник міністра внутрішніх справ України Володимир ЄВДОКИМОВ заявив, що слідство виявило справжнього організатора будівельної афери корпорації «Еліта-Центр» в Києві.

Водночас В.ЄВДОКИМОВ зазначив, що, за наявними даними слідства, до цієї афери не причетні ні нинішній мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, ні переможець виборів на посаду Київського міського голови Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. В результаті будівельної афери компанії «Еліта-Центр» зареєстровано 1 тис. 600 потерпілих. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь в будівництві будинків в різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Досудове слідство встановило факти подвійного і потрійного оформлення договорів на одні і ті ж квартири. Загальну суму коштів, які були одержані шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.

Міліція затримала бухгалтера компанії і оголосила двох керівників компанії - Олександра ВОЛКОНСЬКОГО та Олега ШЕСТАКА - в міжнародний розшук.