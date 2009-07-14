В Афганістані збили вертоліт, на борту якого було 6 українців

Вертоліт Мі-26 молдавської компанії Pecotox Air, що працював у Афганістані, було збито сьогодні вранці ракетою.

Про це повідомив РІА «Новости»співробітник прес-служби Державної адміністрації цивільної авіації (ДАЦА) Молдови.

Вертоліт, який пілотували молдавські льотчиками, використовувався в рамках гуманітарної місії під егідою Об`єднаних сил в Афганістані. За даними ДАЦА, на його борту перебували шість громадян України. Є загиблі.

Технічний стан вертольоту був хорошим, останню його перевірку була проведено 12 липня у присутності двох молдавських інспекторів, повідомили в ДАЦА.