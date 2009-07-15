Візит Медведєва в Цхінвалі Держдеп США назвав недоречним

Візит президента Росії Дмитра Медведєва в столицю Південної Осетії Цхінвалі не є кроком до досягнення стабільності в регіоні. Про це на прес-брифінгу у вівторок заявив офіційний представник Держдепартаменту США Іан Келлі.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи була поїздка Медведєва недоречною, Келлі сказав: "Так, звичайно. Я не думаю, що ця поїздка була хоч яким-небудь кроком вперед з погляду забезпечення стабільності в регіоні".

За словами представника американського зовнішньополітичного відомства, візит Медведєва до Південної Осетії лише нагадує про існуючі розбіжності між США і РФ щодо даного регіону, передає РІА Новости. "Розбіжності з приводу Грузії очевидним чином зберігаються. Сам факт цього візиту відображає фундаментальні відмінності в наших позиціях відносно регіону", - підкреслив Келлі.

Він нагадав, що президент Обама недавно в черговий раз заявив про підтримку територіальної цілісності Грузії, а США, країни G7, Євросоюз і їх союзники по НАТО відмовилися визнати незалежність Абхазії і Південної Осетії. "Я думаю, що крім Росії єдина країна, що визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії, - це Нікарагуа", - сказав Келлі.

США продовжують закликати Росію поважати територіальну цілісність і незалежність Грузії, забезпечувати стабільність в регіоні, брати участь в женевських переговорах і дотримувати зобов`язання, прийняті відповідно до договору про перемир`я від 12 серпня 2008 року, сказав Келлі. "І ми закликаємо всі країни продовжувати підтримувати територіальну цілісність Грузії", - додав представник Держдепу.

Нагадаємо, президент Росії Дмитро Медведєв у понеділок зробив перший візит до Південної Осетії, незалежність якої Москва визнала в 2008 році. Російський лідер пообіцяв подальшу допомогу з боку Росії при відновленні республіки, що постраждала у військовому конфлікті з Грузією в серпні 2008 року, оглянув зруйновані будівлі в південноосетинській столиці Цхінвалі і поспілкувався з місцевими жителями.

Напередодні стала відома і реакція на візит Медведєва з боку президента Грузії Михайла Саакашвілі. Він застав його в Туреччині на підписанні угоди по газопроводу Nabucco, що будується в обхід Росії. Саакашвілі охарактеризував візит Медведева в Цхінвалі як "найганебніший і аморальніший прецедент" в історії російської дипломатії. "Це ганебно тому, що коли лідер маленької Грузії не знаходиться в своїй державі і ухвалює рішення з глобальних питань з іншими лідерами світу, президент такої великої Росії тайком прокрався в один з регіонів Грузії, і поряд з ним знаходиться вбивця і корумпована особа", - заявив Саакашвілі, під "вбивцею" маючи на увазі президента не визнаної світовою спільнотою республіки Едуарда Кокойти.

Відзначимо, що Медведєв дійсно прибув в Цхинвалі несподівано. За даними газети "Коммерсант", візит президента РФ готувався в атмосфері строгої секретності, так що навіть президент Південної Осетії Едуард Кокойти дізнався про візит Медведева менше ніж за годину до його прибуття в Цхинвалі.