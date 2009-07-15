Адвокати Лозінського забороняють публікувати його фото

Адвокати Віктора Лозінського, Євгена Горбенка і Михайла Ковальського звертаються до ЗМІ з вимогою припинити публічне звинувачення їхніх підзахисних у вчиненні убивства.

Про це сказано у зверненні адвокатів до редакцій провідних українських ЗМІ.

"Ми закликаємо дотримуватися принципу об’єктивності під час висвітлення подій, що мають місце під час ведення досудового слідства у кримінальній справі (щодо смерті громадянина Олійника)", - йдеться в листі.

"За відсутності справедливого слідства та рішення суду у цій справі жодна особа не має права стверджувати, що наші підзахисні є злочинцями. Тому намагання навішувати ярлики є нічим іншим, як порушенням особистих прав цих громадян та спробою зашкодити слідству у справі", - наголошують адвокати.

Підставою для звернення стали матеріали "Кореспондента", "Української правди", "Дзеркала тижня", "Обозревателя" та "Комсомольской правды в Украине".

Адвокати звинувачують видання "у грубому порушенні немайнових прав" своїх клієнтів через "розповсюдження недостовірної інформації щодо нібито причетності громадян Лозінського, Ковальського та Горбенка до загибелі громадянина Олійника та непідтверджених відомостей про матеріали досудового слідства у цій справі".

За словами адвокатів, журналісти "формулюють хибне уявлення про кваліфікацію злочину у читачів", перекваліфіковуючи своїми висловами статтю 121, за якою порушено справу, "спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження", на 115 статтю "умисне убивство".

Крім того, адвокати вимагають узгоджувати з Лозінським, Горбенком і Ковальським, або з "уповноваженими ними представниками" використання фотографії "та інші художні твори" із їхніми зображеннями.

Українська правда