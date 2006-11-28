Януковича у США супроводжуватиме 21 журналіст особистий фотограф і Ганна Герман

Кабінет Міністрів затвердив склад української делегації до Сполучених Штатів Америки.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну №578-р від 24 листопада.

Згідно розпорядження, до складу офіційної делегації увійшли: прем`єр-міністр Віктор Янукович, посол України в США Олег Шамшур, міністр економіки Володимир Макуха, міністр палива і енергетики Юрій Бойко, депутати Верховної Ради Ганна Герман, Антон Пригодський, Леонід Кожара (усі – фракція Партії регіонів), керівник служби прем`єра Сергій Льовочкін, радники прем`єра Костянтин Грищенко і Андрій Гончарук.

Кабмін затвердив у складі осіб, що супроводжують делегацію 29 чоловік.

Як повідомлялося, Янукович відвідає США для зустрічей з владою 3-6 грудня.

Янукович розраховує, що його візит у США сприятиме налагодженню стратегічних відносин.

13 листопада Президент Віктор Ющенко доручив Кабміну розробити і подати на затвердження Президентові проект директив щодо заходів у рамках візиту Януковича до США.

Список додається:

Офіційна делегація

ЯНУКОВИЧ Віктор Федорович - Прем`єр-міністр України

ШАМШУР Олег Владиславович - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Сполучених Штатах Америки

МАКУХА Володимир Олексійович - Міністр економіки

БОЙКО Юрій Анатолійович - Міністр палива та енергетики

ГЕРМАН Ганна Миколаївна - народний депутат України

КОЖАРА Леонід Олександрович - народний депутат України

ПРИГОДСЬКИЙ Антон Вікентійович - народний депутат України

ЛЬОВОЧКІН Сергій Володимирович - керівник Апарату Прем`єр-міністра України

ГРИЩЕНКО Костянтин Іванович - радник Прем`єр-міністра України

ГОНЧАРУК Андрій Іванович - радник Прем`єр-міністра України

Супроводжуючі особи

СТОРОЖУК Ігор Анатолійович - помічник Прем`єр-міністра України

ФІАЛКО Андрій Олександрович - помічник Прем`єр-міністра України

СУЛІМА Ігор Віталійович - начальник охорони Прем`єр-міністра України

ІВАНЕСКО Денис Сергійович - прес-секретар Прем`єр-міністра України, керівник Прес-служби Кабінету Міністрів України

ЛАДНИЙ Юрій Анатолійович - керівник Протоколу Прем`єр-міністра України

ГУРИЦЬКИЙ Юрій Олександрович - директор Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України

СОБОЛЄВ Віталій Михайлович - начальник Управління протокольного забезпечення та організації прийому офіційних делегацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

АФАНАСЬЄВА Олена Григорівна - заступник начальника Управління протокольного забезпечення та організації прийому офіційних делегацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

МЕЛЬНИК Ярослав Володимирович - заступник начальника Управління протокольного забезпечення та організації прийому офіційних делегацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

САМОЙЛЕНКО Сергій Григорович - завідуючий сектором Прес-служби Кабінету Міністрів України

ПОПОВ Роман Анатолійович - головний спеціаліст Управління протокольного забезпечення та організації прийому офіційних делегацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

КУПРІЯНОВА Марія Олександрівна - головний спеціаліст Управління протокольного забезпечення та організації прийому офіційних делегацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

УКРАЇНСЬКАВалентина Вікторівна - головний спеціаліст Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету МіністрівУкраїни

БОЄВ Микита В`ячеславович - головний спеціаліст Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України

КОСОЛАПОВА Дарина Володимирівна - провідний спеціаліст Прес-служби Кабінету Міністрів України

САКУН Юрій Мефодійович - представник Державного управління справами

КАСТЕЛЛІ Вадим Гелійович - перекладач англійської мови

ХОМЕНКО Василь Васильович - особистий оператор Прем`єр-міністра України

МОСІЄНКО Андрій Анатолійович - особистий фотограф Прем`єр-міністра України

Охорона Прем`єр-міністра України

КОЗИНЕЦЬ Олексій Олександрович

ЛИТВИНЕНКО Олександр Сергійович

ЦЮЦЮРА Руслан Михайлович

КОТИК Микола Петрович

РОДЯ Дмитро Володимирович

КОНОПЛЯНИК Олександр Володимирович

СОРОКІН Сергій Валерійович

КОБЗАР Костянтин Миколайович

КАРПЕНКО Сергій Володимирович

МАСЛІЙ Руслан Анатолійович

Представники засобів масової інформації

СТОЛЯРЧУК Дмитро Васильович - кореспондент інформаційного агентства "Інтерфакс"

ХОРОЛЬСЬКИЙ Олександр Юрійович - кореспондент інформаційного агентства "Укрінформ"

ГЕРАСИМОВА Ірина Ярославівна - кореспондент Першого національного каналу

ЛОЗЕНКО Володимир Васильович - оператор Першого національного каналу

МАРТИНОВА Людмила Ігорівна - кореспондент "Українських новин"

МЯЛИК Світлана Степанівна - кореспондент Національної радіокомпанії

ЧАЛЕНКО Олександр Едуардович - кореспондент газети "Сєгодня"

ПРУДНИКОВА Тетяна Анатоліївна - кореспондент телеканалу "ICTV"

БІНЬКОВСЬКИЙ Андрій Георгійович - оператор телеканалу "ICTV"

КОВАЛЬ Інна Миколаївна - кореспондент телеканалу "1+1"

ЖУРЕНКО Владислав Олегович - оператор телеканалу "1+1"

ЛЕВИЦЬКА Валентина Юріївна - кореспондент телеканалу "Інтер"

КУЧЕРЕНКО В`ячеслав Анатолійович - оператор телеканалу "Інтер"

КОНДРАТЮК Наталя В`ячеславівна - кореспондент телерадіокомпанії "Україна"

ВЯХІРЄВ Олександр Володимирович - оператор телеканалу телерадіокомпанії "Україна"

СКАЧКО Володимир Сергійович - головний редактор газети "Телеграф"

ЛЕЩЕНКО Сергій Анатолійович - кореспондент Інтернет-видання "Українська правда"

ДЕНИСЕНКО Лідія Михайлівна - кореспондент газети "2000"

КОШЕЛЕНКО Ольга Сергіївна - кореспондент телеканалу "5-й канал"

ЄРШОВ Андрій Львович - оператор телеканалу "5-й канал"

МИЛОСЕРДОВА Олена Володимирівна - кореспондент інформаційного агентства "УНІАН"

Обком з посиланням на Українські новини