Мер Черкас скаржиться, що уряд забирає кошти у міських бюджетів

Черкаси, та й інші міста України, опинилися на межі колапсу, оскільки Держказначейство припинило перераховувати кошти міських бюджетів на інші рахунки.

Про це заявив кореспонденту УНІАН Черкаський міський голова Сергій ОДАРИЧ.

За його словами, 16 липня у другій половині дня було повністю заморожено платежі Черкаського міськвиконкому.

"Це саме ті платежі, які направляються на оплату пального для карет «швидкої допомоги», на ремонт доріг, прибирання вулиць", - зазначив він.

Як повідомила директор департаменту бюджетної політики Черкаського міськвиконкому Наталія ДЖУГАН, зараз мерія веде переговори з постачальниками палива для карет «швидкої допомоги» та сміттєвозів про можливість відстрочити платежі.

Черкаський мер вважає, що «це цілеспрямована політика уряду з втручання у місцеві бюджети для перекриття власних касових розривів, які виникли при виконанні державного бюджету».

«Забираючи кошти міста, уряд, напевно, направить їх на виплату пенсій. Але при цьому не замислюється над тим, як мають «викручуватися» міста», - підкреслив він.

За словами С.ОДАРИЧА, подібна ситуація склалась і в інших містах України, де ще 14-15 липня було припинено проплати. Наприклад, за його словами, у Харкові відмовили у перерахунку коштів навіть за захищеними статтями, як то заробітна плата бюджетників.

За словами С.ОДАРИЧА, віце-президент Асоціації міст України Мирослав ПІТЦИК виступить на позачерговому засіданні Кабінету міністрів, де вимагатиме припинити цю «вакханалію».

Мер Черкас заявив, що якщо ситуація з блокуванням рахунків не буде вирішена, міські голови поїдуть до Києва пікетувати Кабмін.

За словами Н.ДЖУГАН, “Держказначейство пояснює ситуацію, яка склалась, технічними неполадками у системі. Однак при цьому захищені видатки (зарплату бюджетникам, медикаменти) вони проплачують. Якби система дала збій, то тоді б не проходили жодні платежі. А не вибірково”.

За її словами, органи Держказначейства порушили самоврядне і бюджетне законодавство. “Жодного права використовувати міські кошти Держказначейство не мало, але, на жаль, можливість виконати такі дії у них була”, – заявила Н.ДЖУГАН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, Черкаська міська рада направила звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА, генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, у якому висловила прохання негайно втрутитися в ситуацію, яка склалася навколо процедур проходження платежів коштів міського бюджету через органи Держказначейства, а також унеможливити у подальшому втручання органів Держказначейства у процес виконання місцевих бюджетів.

“У протилежному випадку в інтересах міської громади міська рада змушена буде виходити до Верховної Ради з ініціативою щодо відмови органів місцевого самоврядування від обслуговування місцевих бюджетів за доходами і видатками органами державного казначейства”, – наголосили черкаські депутати.

У зверненні зазначається, що “подібна ситуація склалася на сьогодні в усіх обласних центрах держави, що засвідчує свідоме втручання уряду в самоврядні і бюджетні повноваження місцевих рад”.