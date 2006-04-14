Тимошенко обурила ”Нашу Україну”

Блок “Наша Україна” вимагає від керівництва Блоку Юлії Тимошенко скасувати домовленості у місцевих радах з принциповими політичними опонентами “Нашої України”, зокрема, Партією регіонів.

Як ідеться у заяві блоку, переданій агентству УНІАН прес-службою партії "Народний Союз Наша Україна", “вибори до Верховної Ради України підтвердили невідворотність демократичних перетворень в Україні та утвердження здобутків Майдану. У той же час ми переконані, що системні перетворення українського суспільства мають відбуватися за умови об’єднання демократичних сил не лише у Верховній Раді України, але і в представницьких органах місцевого самоврядування. Саме тому серйозне хвилювання викликають випадки об’єднання місцевих осередків Блоку Юлії Тимошенко із силами, які є уособленням минулої влади. Зокрема, викликає обурення рішення осередку БЮТ у Великобагачанському районі Полтавської області створити коаліцію з Народним блоком Литвина та Партією регіонів у місцевій раді. Не менше здивування викликає і підтримка БЮТ кандидатури від Партії регіонів на посаду голови Автозаводської районної ради м. Кременчука. Такі дії ставлять під сумнів готовність місцевих структур наших партнерів по майбутній демократичній коаліції утверджувати принципи демократії та свободи в нашій країні”.

У зв’язку з цим “Наша Україна” вимагає від керівництва БЮТ “скасувати домовленості в місцевих радах із нашими принциповими політичними опонентами, зокрема Партією регіонів, і не допускати їх у майбутньому. Будь-які домовленості з реваншистами суперечать принципам і політико-ідеологічній суті Коаліції демократичних сил. Ми переконані, що одностайність політичних сил демократичної Коаліції на центральному та місцевому рівнях сприятиме як процесу об’єднання демократичних сил, так і подальшому соціально-економічному розвитку України”.