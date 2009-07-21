Литвин: до вета Бюджетний кодекс подобався "регіоналам"

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає, що фракціям БЮТ та Партії регіонів вдасться домовитись про подолання вето Президента на закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

Про це він заявив сьогодні у прямому ефірі на “5-му каналі”.

«Правда полягає в тому, що на 95%, в тому числі «регіонали», в тому числі й АЗАРОВ стверджували, що цей кодекс є довершеним. 5% - це проблема», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, проблема полягає в тому, що на сьогодні 700 місцевих бюджетів розписуються в держбюджеті, а з ухваленням цього кодексу цей показник сягатиме 12,5 тисяч.

«Мінфін стверджує, що це реально. Рух в цьому напрямку потрібно робити», - додав голова ВР.

Водночас В.ЛИТВИН зауважив, що в цьому питання є політичний підтекст, оскільки 700 місцевих бюджетів, якими розпоряджаються обласні, районні адміністрації, підконтрольні Президенту.

«Зрозуміло, що цей важіль може бути використаний під час виборчої кампанії. І є побоювання, що цей важіль може використати ТИМОШЕНКО», - сказав він.

При цьому В.ЛИТВИН не виключив, що БЮТ та Партія регіонів домовляться про подолання вето на Бюджетний кодекс.

Як повідомляв УНІАН, учора, 20 липня, Президент України застосував право вето до закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

Сьогодні, 21 липня, перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що фракція Партії регіонів не голосуватиме за подолання вето Президента України до закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».