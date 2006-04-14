Омельченко програв суд: сесія буде сьогодні

Сьогодні, 14 квітня, Шевченківський районний суд Києва відхилив адміністративні позови кандидата у депутати Київради Євгена КОРНІЙЧУКА, а також кандидатів у мери столиці Миколи ГРАБАРА та Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА про заборону проведення першої сесії новообраної Київської міської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, зареєстрованого на посаді Київського міського голови, перша сесія Київради, обраної 26 березня 2006 року, відбудеться сьогодні, 14 квітня о 14.00 в колонній залі Київради.