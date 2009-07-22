Янукович сьогодні піде до лікарні та на телебачення

Сьогодні у Закарпатській області перебуває лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Закарпатського обласного відділення Партії регіонів, у програмі перебування В.ЯНУКОВИЧА - зустріч з персоналом центральної районної лікарні міста Берегове і представниками угорських національних об’єднань, відвідування українсько-австрійського підприємства ВАТ «Фішер» у Мукачевому, а також виступ у прямому ефірі на одному з місцевих телеканалів.

Також В.ЯНУКОВИЧ проведе в Ужгороді зустріч з активом обласного відділення Партії регіонів.