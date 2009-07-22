Ющенко снідає з Байденом варениками з вишнями (фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і віце-президент США Джозеф БАЙДЕН за робочим сніданком продовжують обговорення актуальних питань українсько-американського співробітництва, розпочате під час учорашніх зустрічей.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, зокрема, це питання щодо активізації двостороннього політичного діалогу, посилення співробітництва в енергетичній сфері, зміцнення енергетичної безпеки України, питання новітніх відносин США з Росією та інші.

З української сторони на сніданку присутні дружина Президента України Катерина ЮЩЕНКО, глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО, з американської – радник віце-президента США з питань національної безпеки Тоні БЛІНКЕН, тимчасово повірений у справах США в Україні Джеймс ПЕТІТ.

Окрім традиційних європейських страв, які зазвичай подають на сніданок, гостей пригощають українськими варениками з вишнями.