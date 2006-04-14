У вихідні в Україні дощі

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ, у Карпатах вночі з мокрим снігом (вночі у південній, а вдень у західній частині переважно без опадів). Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, у південній частині місцями 15-18° тепла; в Карпатах вночі 1-5° морозу, вдень 0-2° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 16-17 квітня - мінлива хмарність. 16 квітня вночі у Криму та східних областях, вдень у західних областях, 17 квітня у західній половині країни невеликі, у Карпатах та на Закарпатті помірні дощі, подекуди гроза. На решті території переважно без опадів. Вітер західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в північній половині місцями 0-3° морозу; вдень 10-15° тепла, на півдні місцями до 18°.

18 квітня на більшій частині території України, 19 квітня вночі у західних та північних областях, а вдень на Правобережжі невеликі дощі (в районі Карпат до помірних), окремі грози. Температура вночі 3-9° тепла; вдень у західних областях 7-13°, у північних областях 10-16°, на решті території підвищення до 13-19°, у південній частині до 22°.

У Києві та області у суботу очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°; по області вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

16-17 квітня - мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 17 квітня невеликий дощ, подекуди гроза. Вітер західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, 16 квітня місцями 0-2° морозу; вдень 10-15° тепла.

18-19 квітня - часом невеликий дощ. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.