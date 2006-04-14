МОЗ розслідує, чому від Манту хворіли діти

Міністерство охорони здоров`я почало розслідування всього циклу виробництва, поширення і введення вакцини, що використовується при пробі Манту, у зв`язку з масовими випадками нестандартних реакцій на неї у дітей.

Як повідомив міністр охорони здоров`я Юрій Поляченко на брифінгу перед засіданням колегії міністерства, діти в усій Україні одержували вакцину, вироблену на Харківському фармацевтичному заводі "Біолект". Міністр зазначив, що у зв`язку з цим незрозуміло, чому нестандартні реакції зафіксовано в одних колективах, і не виявлено в інших, передає ICTV

Ю.Поляченко повідомив, що результати перевірки очікуються вже через два тижні.

Нагадаємо, керівництво Мінохоронздоров`я доручило створити комісію, у яку повинні увійти фахівці Центра імунобіологічних препаратів, що працюють на ЗАТ "Біолик" (Харків), де виробляється туберкулін. Крім того, міністерство тимчасово заборонило робити пробу Манту в Україні.