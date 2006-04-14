Чупрун повернеться ”до своїх баранів”

Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ заявляє, що нинішній голова Донецької облдержадміністрації Вадим ЧУПРУН перейде на дипломатичну роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр повідомив сьогодні журналістам у Києві.

«Він підписав заяву, він переходить на дипломатичну роботу в МЗС», - сказав прем’єр.

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що вважає В.ЧУПРУНА досвідченою і професійною людиною, готовою до дипломатичної роботи. Зараз, за словами Ю.ЄХАНУРОВА, донецький губернатор перебуває у відпустці, а після її завершення перейде на роботу в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Ю.ЄХАНУРОВ заявив, що голова Донецької облдержадміністрації В.ЧУПРУН подав заяву про відставку в зв`язку з переходом на іншу роботу.

Того ж дня прес-служба Донецької облдержадміністрації повідомила, що ОДА не коментуватиме чутки про відставку В.ЧУПРУНА до появи офіційної реакції Президента України Віктора ЮЩЕНКА. У прес-службі уточнили, що в даний час В.ЧУПРУН продовжує працювати згідно з графіком роботи.