Тимошенко розказала аграріям, де дадуть гідну ціну на зерно

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО радить аграріям не поспішати продавати зерно трейдерам, а почекати до листопада, коли ціни на нього будуть максимальними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр заявила сьогодні, відкриваючи виставку «Всеукраїнський день поля-2009».

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що на сьогоднішній день зернотрейдери купують зерно за заниженими цінами.

«Ціна, яку вам зараз пропонують, не окупає витрати, не дає прибутку й можливості розвивати господарство», - сказала прем`єр. При цьому вона підкреслила, що «гідні» ціни на сьогоднішній день пропонує Аграрний фонд і, причому, обсяги закупівлі зерна планується нарощувати.

«Я думаю, що на 2-3 млн. грн. ми знімемо з ринку зерно за гідними цінами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«І хочу попросити вас. Не поспішайте продавати зерно. Така ситуація в світі сьогодні, що багато країн недоотримали врожай через засуху, урагани, повені та інші природні явища. Україна, незважаючи на не дуже сприятливі погодні умови, зібрала гідний урожай. І знаючи сьогодні світовий ринок зерна, можу сказати, що в листопаді у нас буде найкраща ціна на зерно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.