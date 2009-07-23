Міська влада сподівається на політика, який «вміє чути голос громади»

Представники місцевих органів самоврядування сподіваються, що народні депутати України подолають вето Президента України Віктора ЮЩЕНКА на новий Бюджетний кодекс.

Таку думку було висловлено сьогодні на прес-конференції в УНІАН, в якій взяли участь голова Чернігівської обласної ради, віце-президент Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, віце-президент Української асоціації місцевих і регіональних влад Наталія РОМАНОВА, голова Ради сільських і селищних голів при Кабінеті Міністрів України Богдан ГУСАК, Хотинський селищний голова (Сумська обл.) Ніна МЕЛЬНИК, Теплицький селищний голова (Вінницька обл.) Михайло РОДНИЦЬКИЙ, Лисенський селищний голова (Черкаська обл.) Олександр ВЕЛЬБИВЕЦЬ.

«Є шанс, що кодекс буде прийнято й буде подолано вето Президента”, – сказала Н.РОМАНОВА.

При цьому вона повідомила, що представники місцевих органів самоврядування мають намір добиватися позитивного голосування на завтрашньому позачерговому засіданні Верховної Ради. Також представники мерів міст мають намір взяти участь у роботі Погоджувальної ради, яка відбудеться перед засіданням парламенту й на якій вони проситимуть депутатів подолати вето Президента на Бюджетний кодекс.

Як зазначила Н.РОМАНОВА, заветований Президентом закон значно покращив би життя громад. Адже документ безпосередньо стосувався наповнення місцевих бюджетів. Ним передбачалося надходження на місцевий рівень 60% доходів від підприємницької діяльності, у 100% обсязі плата за землю, штрафні санкції тощо.

«Я переконана в тому, що той політик, який вміє чути голос громади, голос людей (саме таким політиком є прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО), зміг би дати можливість місцевому самоврядуванню відчути, що воно може надавати послуги людям», - сказала Н.РОМАНОВА.

Вона нагадала, що на загальних зборах Асоціації міст України та громад було ухвалене рішення приїхати до Києва на позачергову сесію Верховної Ради України 24 липня і пікетувати парламент з вимогою подолати президентське вето на нову редакцію Бюджетного кодексу.

У свою чергу голова Ради сільських та селищних голів при Кабінеті міністрів України Богдан ГУСАК повідомив, що законопроект був напрацьований спеціальною робочою групою, яка складалась із представників місцевих рад. Нею були розроблені відповідні пропозиції, які були підтримані прем’єр-міністром та втілені у новому Бюджетному кодексі. «Ми зверталися до Президента, щоб він підтримав закон, адже він є політичним. Цей закон дає можливість вирішити нагальні проблеми сільських та селищних громад на місцевому рівні», - відзначив Б.ГУСАК.

При цьому О.ВЕЛЬБІВЕЦЬ підкреслив, що усі 18 років незалежності на центральному рівні не чули і не надавали підтримку місцевому самоврядуванню. Вперше в історії України зустрічі із представниками органів місцевого самоврядування ініціював уряд Ю.ТИМОШЕНКО.

«Вперше наші пропозиції і проблеми були почуті на найвищому рівні, були відпрацьовані реальні механізми наповнення місцевих бюджетів, - зазначив О.ВЕЛЬБІВЕЦЬ. - Усі ці напрацювання і пропозиції, які були винесені від сільських та селищних голів були враховані, сформульовані відповідні проекти нормативно-правових актів, постанови Кабміну і відображені у законі, який ветував Президент».

Як зазначив Лисенський селищний голова, він дізнався про рішення Президента у Ялті під час участі в роботі П`ятого Муніципального форуму. Коли була озвучена інформація про вето Президента, реакція усіх мерів була однозначною - «обурення і розпач», повідомив він.

Учасники прес-конференції вбачають два оптимальні шляхи виходу із ситуації, що склалася: або Президент відкличе своє вето, або п вето повинна подолати Верховна Рада.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (нова редакція).

Законом передбачено формульный розрахунок трансфертів прямих взаємовідносин між державним бюджетом і безпосередньо бюджетами сіл, селищ і міст районного значення.

20 липня Президент ветував цей закон і повернув документ у парламент зі своїми пропозиціями.