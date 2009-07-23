Кабмін затвердив проект реконструкції харківського аеропорту

Кабінет Міністрів України затвердив проект і титул реконструкції аеродрому міжнародного аеропорту «Харків». Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

Як повідомлялося раніше, на початку липня Державне підприємство «Укрдержбудекспертиза» затвердило проект реконструкції аеродромної частини міжнародного аеропорту «Харків». Відповідно до затвердженого проекту, загальна площа забудови становить 115,25 тис. кв. м; загальна вартість будівництва – 711659,56 тис. грн., зокрема будівельно-монтажні роботи – 474873,33 тис. грн., обладнання – 98673,79 тис. грн., інші витрати – 138112,44 тис. грн.

Після затвердження титулу забудови й проекту реконструкції аеродромного комплексу розпорядженням уряду, необхідно провести узгодження з Міністерством економіки процедур вибору генерального підрядника проекту, а також укласти з підрядником договір генерального підряду. За прогнозами, тривалість робіт з реконструкції аеродрому може сягнути близько 26 місяців. Реконструкція аеродромної частини комплексу міжнародний аеропорт «Харків» охоплює реконструкцію злітно-посадочної смуги (з подовженням її з 2220 м до 2470 м) і перонів. Реалізація проекту дасть аеропортові змогу приймати повітряні судна типу Airbus A-320 і Boeing B-737. Фінансування реконструкції здійснюється за рахунок державного бюджету.

Довідка. Оператором реконструкції міжнародного аеропорту «Харків» та одноосібним інвестором реконструкції аеровокзального комплексу є група DCH в особі компанії New Systems AM. Об`єкт реконструюється відповідно до бізнес-плану, розробленого компаніями Airport Consulting Vienna (Австрія) і Airport Research Center (Німеччина). Новий термінал загальною площею понад 20 тис. кв.м. дасть змогу до 2011 року збільшити обслуговування пасажиропотоку до 650 тис. чоловік. Планується також реконструкція готелю аеропорту та створення сучасного паркінгу закритого типу. Крім того, згідно з вимогами УЄФА, будуть споруджені офісні приміщення, кімнати очікування для водіїв, місця вітання тощо. Проект передбачає розділення уболівальників, якщо така необхідність виникне. Нині ведуться роботи з монтажу металоконструкцій каркасу будівлі нового терміналу та плит перекриття. Розпочато роботи з реконструкції привокзальної площі.

DCH – одна з найбільших бізнес-груп України, що має у своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар – Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, український бізнесмен, який входить до ТОП-10 найбагатших українців (за версією журналу «Кореспондент», 2009 р.), генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012.