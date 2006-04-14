В Єгипті в аварію потрапив автобус з польськими туристами

У Єгипті внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула польська туристка, ще 20 людей постраждало. Єгипетська газета "Аль-Мисрі аль-Йяум" наводить подробиці ДТП, що сталося вчора на Синайському півострові поруч з тоннелем під Суецьким каналом.

Водій туристичного автобуса, що перевозив 17 польських туристів із Шарм еш-Шейха в Каїр, побачив, що назустріч йому проти руху з великою швидкістю рухається легковий автомобіль. Намагаючись уникнути лобового зіткнення, водій автобуса різко вивернув кермо і вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажівкою, що стояла на узбіччі, повідомляє РІА "Новости".

Внаслідок ДТП загинула польська туристка, водій автобуса та його старший син. Постраждало 20 людей - 16 польських туристів і четверо єгипетських гідів.

З початку року в Єгипті внаслідок ДТП загинуло 33 іноземних туриста - громадяни Китаю, Австралії, Франції, Польщі та Росії, ще кілька десятків іноземців постраждали. Торік на дорогах Єгипту загинуло понад 5 тисяч людей, понад 30 тисяч травмовано.