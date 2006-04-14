Ющенко подовжив місячник боротьби з популізмом

На вчорашній нараді у Президента України Віктора ЮЩЕНКА вирішено запропонувати новій парламентській коаліції скасувати популістські закони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ.

«Ми домовилися, що коаліції буде запропоновано скасувати популістські закони», - сказав прем’єр. Він зазначив, що зокрема, йдеться про закон щодо дітей війни та ряд інших.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Ю.ЄХАНУРОВ заявляв, що партії, які формуватимуть коаліцію, мають визначитися, чи згодні вони на скасування тих рішень, які були ухвалені наприкінці минулого-початку цього року і передбачають додаткові видатки бюджету, зокрема, “закон про дітей війни”. За словами прем’єра, загальна сума додаткових видатків бюджету, затверджених Верховною Радою, становить 18,9 млрд. грн., з них законопроектів на 5,5 млрд. грн. ще не підписано Президентом.

Крім того, на думку Ю.ЄХАНУРОВА, партії повинні визначитися у принципових підходах до формування бюджету наступного року: чи буде це “бюджет проїдання”, чи “бюджет розвитку”, чи припустимо вносити зміни до бюджету протягом бюджетного року тощо.