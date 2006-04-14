Колесников не хоче бути донецьким губернатором

Голова Донецької обласної ради Борис КОЛЕСНИКОВ не збирається ставати губернатором області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам після закінчення звітної конференції обласної федерації футболу.

На запитання, чи відмовиться він від посади губернатора, якщо йому її запропонують, Б.КОЛЕСНИКОВ коротко відповів: "Я - так".

На його думку, нинішні губернатори в Україні не мають реальних владних повноважень. "Це не губернатор, це колгоспний сторож, та й то - там хоч є, що стерегти", - вважає Б.КОЛЕСНИКОВ.

Він вважає, що посада губернатора має бути виборною - "щоб губернатор, обраний народом, міг ефективно вирішувати проблеми, які характерні для області".

"А зараз, при нинішніх повноваженнях, його хоч призначай, хоч обирай, від цього нічого не змінюється", - підсумував Б.КОЛЕСНИКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ заявив, що голова Донецької облдержадміністрації Вадим ЧУПРУН подав заяву про відставку в зв`язку з переходом на іншу роботу.

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, В.ЧУПРУН перейде на дипломатичну роботу.