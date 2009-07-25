Ющенко розказав, як він бачить історичну справедливість для України

На думку Президента, великою історичною правдою і справедливістю для України стане утвердження Єдиної Помісної Православної Церкви. Така теза міститься у вітанні Віктора Ющенка з нагоди Дня хрещення Русі-України, розповсюдженому прес-службою Президента.

Ющенко стверджує, що для нього утвердження Єдиної Помісної Православної Церкви – “не абстрактне питання. Це - справа єдності нашого духовного життя і всього суспільства. Це - рідний дім для всіх православних християн України.

Держава не втручається у церковні питання, - додав до цього Президент. - Але держава, яка дорожить єдністю свого народу, не може стояти осторонь”.

Також Ющенко зауважив, що день Святого Володимира – “одного із засновників і покровителів нашої державності” для нього “фіксує і означає кілька принципових понять”: спадкоємність тисячолітньої історії України, нашої нації і держави, неподільність українського народу і його єдність навколо ідеї сильної держави і віри, соборність усіх українців і всіх українських земель навколо рідної державної і духовної столиці – Києва, велика присутність Києва у світовій історії і його цивілізаційний вплив на сусідні землі і народи, єдність нашого державного і духовного начала.

Президент підкреслив, що на цих поняттях, “формується наше головне, материнське поняття нації і причетності до неї кожного з нас”. Та зауважив: “я ціную слова і позицію Його Всесвятості, Вселенського патріарха Варфоломія, який закликав до «відновлення об`єднуючої ролі, яку відігравала Православна Церква у свідомості Христолюбної української нації». На думку Ющенка, під час пастирського візиту в Україну патріарха Московського і всієї Русі Кирила можна сподіватися на продовження і розвиток цього діалогу.

Президент привітав зі святом усіх українських християн і всіх громадян України, незалежно від релігії, конфесії чи переконань. Та вчергове висловив упевненість в тому, що “Ми йдемо правильним шляхом”.