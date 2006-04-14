Порошенку готують крісло спікера

Один з лідерів БЮТ Микола Томенко не виключає, що в майбутньому українському уряді знову обійме посаду віце-прем`єра з соціальних і гуманітарних питань.

На його інтерв`ю газеті "Экономические известия" зсилається "Українська правда".

"Є два варіанти. Перший пов`язаний з моєю колишньою посадою в уряді, можливо, трохи видозміненою: віце-прем`єр з соціальних і гуманітарних питань. Другий варіант — я міг би взяти на себе координацію парламентської підтримки діяльності БЮТ", - сказав Томенко.

Він також відзначив, що ще один з лідерів БЮТ Олександр Турчинов повинен бути в правоохоронних органах.

Крім цього, Томенко сказав, що від "Нашої України" на крісло спікера висувають Безсмертного, Порошенка і Єханурова.

Лідер СПУ Олександр Мороз, за словами Томенка, не має шансів зайняти цю посаду.

"В Олександра Мороза зараз два варіанти — бути або лідером парламентської фракції, або секретарем РНБОУ. Інші варіанти його статусу не підходять", - сказав Томенко.

Також він висловив думку, що соціалісти можуть розраховувати на посаду секретаря РНБО, глави Нацбанку і першого віце-прем`єра.

У випадку, якщо Партія регіонів виявиться в Раді в опозиції, за словами Томенка, вони можуть претендувати на посаду віце-спікера, главу Рахункової палати, прокурора.

Томенко не згоден, що в областях, де перемогли "регіони", губернаторами повинні бути люди від цієї партії.

"Тоді не буде політичної конкуренції. Губернатор повинен призначатися від "трійки" — президентом з подачі прем`єра, як і передбачено законом", - сказав Томенко.

З новообраним мером Києва БЮТ співробітничати буде лише в тому випадку, якщо він "привселюдно визнає необхідність виконання нашої програми", - зізнався Томенко.

Українська правда