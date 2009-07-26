Медведєв розраховує на поліпшення відносин з Україною

15:34, 26 липня 2009
Політика
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Інтерв`ю телеканалові

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ розраховує на поліпшення відносин з Україною у майбутньому.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав в інтерв`ю російському каналу НТВ, яке вийде в ефір сьогодні ввечері.

Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що відносини між Росією і Україною - «непрості останніми роками».

«У той же час, від цих відносин дуже багато що залежить, тому що у нас дуже близькі держави, братні, як прийнято говорити, народи і дуже тісно зв`язані економіки. І ми, звичайно, розраховуємо на те, що ці відносини у майбутньому будуть краще, ніж зараз, істотно краще», - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

За словами Президента РФ, ці відносини повинні бути засновані на відчутті взаємовигідності, на відчутті того, що це потрібно двом народам, адже без цього важко уявити їхнє майбутнє.

 

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