Святові російського флоту не завадили ні галас, ні ракетовози

Голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН вважає, що сьогоднішній День ВМФ РФ пройшов у Севастополі «як ніколи організовано» і не були порушені вимоги української сторони у питаннях безпеки заходів для учасників свята, жителів і гостей міста.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, С.КУНІЦИН відзначив: «Незважаючи на те, що традиційно навколо Дня ВМФ Росії дуже багато галасу, й останні дні він активізувався з приводу того, що там десь хтось затримував якісь ракетовози та інші справи, я можу вам сказати, що цього року свято пройшло, як ніколи, організовано. Указ Президента України і постанова уряду були виконані за новою схемою (сутність документів - у мінімізації ризиків при проведенні заходів у бухті під час військово-спортивного свята, у якому задіяні кораблі і бронетехніка ЧФ РФ - УНІАН)».

Як додав С.КУНІЦИН, «за два місяці чорноморці подали усі заявки, Міністерство оборони і Міністерство закордонних справ України усе погоджували, Севастопольська міськадміністрація, служби безпеки, МВС».

На думку С.КУНІЦИНА, «традиції ламати не можна, а міська адміністрація взаємодіє з флотом нормально. І людям це подобається, і я вважаю, слава Богу».

Як сказав голова міськдержадміністрації, «нехай краще змагаються братні два флоти на таких заходах, ніж у бойовій обстановці, нехай краще змагаються у навчанні, у концертах, феєрверках, і все буде добре».