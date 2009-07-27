Тимошенко не вірить, що буде друга хвиля кризи

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не вірить у те, що в Україні може бути друга хвиля економічної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в ефірі телеканалу ICTV.

“Не хочеться вірити у другу хвилю кризи”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, відзначивши вкотре, що на сьогодні економіка країни демонструє одужання.

Разом з тим, за словами прем`єра, більшість економічних експертів заявляють, що пік кризи у світі вже пройдено.

«Є деякі висновки, які ніби говорять, що таке можливе (друга хвиля кризи – УНІАН), але насправді більшість економістів і фінансистів світу вважають, що найгірше падіння світ уже пройшов. І зараз Україна разом зі світом починає вирівнювати свої економічні показники», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.