Юристи Ахметова спростовують його причетність до судів навколо земель Донецького ботсаду

Судовий розгляд щодо повернення Донецькому ботанічному саду земельної ділянки у розмірі 145 га не має ніякого відношення ні до Ріната Ахметова, ні до фірм, підконтрольних йому.

Про це УНІАН повідомили в ТОВ «Юридична фірма «Воропаєв і партнери», яка офіційно представляє інтереси Р.Ахметова і його сім`ї, відреагувавши таким чином на інформацію «Суд закрив справу про передачу земель Донецького ботсаду Ахметову», яка була опублікована на сайті УНІАН в розділі «Останні новини».

Як вказується в повідомленні юридичної фірми, «приміщення ЗАТ «Люкс», частину з яких орендує Рінат Ахметов, не знаходяться на вказаній спірній території Донецького ботанічного саду. Рішення Господарського суду Донецької області про повернення 145 га земель Донецькому ботанічного саду не має ніякого відношення ні до Ріната Ахметова, ні до ЗАТ «Люкс».