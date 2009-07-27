Балога після звільнення з СП не раз ходив на зустрічі з Тимошенко

Екс-глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА заявляє, що його зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО допомогли з’ясувати суперечності в їх відносинах.

Про це В.БАЛОГА заявив в інтерв`ю газеті «Дело» (№ 122 від 27 липня 2009 року).

«Наші тривалі бесіди (після відставки В.БАЛОГИ з посади голови Секретаріату Президента – УНІАН) були досить відвертими і стосувалися актуальних тем: криза, вибори, політичні процеси, нові моделі устрою країни, зовнішня політика. Сподіваюся, цей обмін думками допоміг з’ясувати багато явних і уявних суперечностей у наших відносинах», - сказав В.БАЛОГА.

Водночас екс-глава Секретаріату відзначив, що «не варто говорити зараз про те, хто кому буде партнером». «ТИМОШЕНКО - номер один на політичній арені, оскільки вона очолює виконавчу владу. І не зустрічатися, не ділитися думками – нерозумно», - пояснив він.

Відповідаючи на запитання щодо того, кому належала ініціатива різкої критики діяльності прем`єр-міністра тоді, коли він очолював Секретаріат Президента, В.БАЛОГА сказав, усміхаючись: «Це була політична боротьба заради досягнення тієї чи іншої мети. Конкретизувати не буду». Однак потім додав: «Повірте: курс завжди накреслено капітаном. Говорити про великі можливості і самостійність глави Секретаріату Президента – утопія».