У яких вузах цьогоріч конкурси найвищі

У вступній кампанії-2009 кількість абітурієнтів пільгових категорій становить лише 3-4% від загальної кількості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції на тему: “Практичні поради абітурієнтам -2009” повідомив заступник міністра освіти і науки України Тарас ФІНІКОВ.

Нагадаємо, що за даними громадської організації “Опора”, однією з найпоширеніших проблем цьогорічної вступної кампанії, на які скаржаться абітурієнти та їхні батьки, є велика кількість пільговиків.

За словами Т.ФІНІКОВА, пільговикам відводиться певна кількість місць у кожному вищому навчальному закладі, а хто з них вступить, буде вирішуватись на основі конкурсу. Він також зауважив, що приймальні комісії вишів повинні стежити за тим, щоб не виникало ситуацій, коли пільговик займає місце звичайного абітурієнта.

“Що стосується браку місць у найпопулярніших вузах, то їх збільшення не буде відбуватись через перерозподіл місць між університетами”, - зауважив Т.ФІНІКОВ. - “Ми будемо звертатись до уряду про допомогу стосовно вирішення цього питання”.

За словами заступника міністра освіти, найбільш напружена ситуація зі вступом до вишів спостерігається у Києві. До найпопулярніших вишів столиці цьогоріч можна віднести Київський національних університет ім. Т. Шевченка, Національний авіаційний університет, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана та інші.

В інших регіонах найбільші конкурси на вступ до Львівського національного університету ім. Івана Франка, Національного університету „Львівська політехніка”, Харківського національного університету ім. В. Каразіна і Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого.

Головний спеціаліст відділу гуманітарної освіти Департаменту вищої освіти МОН України Геннадій КОЛЕСНИК наголосив, що жодних додаткових умов, крім сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання, для вступу до вишів немає, за винятком творчих конкурсів до мистецьких навчальних закладів.

Він також повідомив про розробку проекту змін до умов вступу до ВНЗ у наступному році.

“Планується додати ще один сертифікат з математики або історії на вибір. Більше змін поки що не передбачається”, - повідомив Г.КОЛЕСНИК.