Київський тервиборчком не знає, що робити

Члени Київської міської територіальної виборчої комісії на своєму засіданні ще не визначилися, чи проводити сьогодні перше засідання сесії Київської міської ради нового, 5-го, скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, до комісії сьогодні надійшли три рішення з Шевченківського районного суду за позовами кандидата на посаду Київського міського голови Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА, народного депутата України, який балотувався до Київради, Євгена КОРНІЙЧУКА та кандидата в мери столиці Миколи ГРАБАРА.

Згідно з цими трьома рішеннями суду, позови не задоволено. Водночас у рішеннях зазначено про можливість оскарження цих рішень впродовж двох днів.

«Отже, справи в суді не завершено, постанови не набрали законної сили, і є період апеляційного оскарження», - зазначив секретар КМТВК Юрій ЛОЗОВСЬКИЙ.

Була винесена пропозиція про перенесення сесії Київради на іншу дату. Члени комісії почали обговорення цієї пропозиції. Водночас до приміщення, де відбувається засідання КМТВК, у супроводі своїх представників та адвокатів увійшов зареєстрований Київським міським головою Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який сказав, що зайшов привітати членів комісії і зазначив, що «у судовій системі є всі судові рішення, і нинішня сесія все-таки відбудеться, і Київ буде мати реальну владу».

«Я в захваті, що ви мене на протязі всього шляху вважали порядною людиною», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, звертаючись до членів тервиборчкому. «Всі суди ми виграли, всі рішення ви можете подивитися, ніяких проблем. Головне, ми виграли вчора Апеляційний суд, рішення якого є остаточним і оскарженню не підлягає. Не було ніяких інших рішень. Були незаконні ухвали, і з цим будуть розбиратися правоохоронні органи. Ці ухвали на сьогодні відмінені і ніяких перешкод для проведення сесії немає. Я кажу про це з повною відповідальністю», - заявив він.

Після цього члени комісії продовжили засідання, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вийшов з приміщення, але його представники, дізнавшись, що сесію Київради пропонується перенести, повідомили, що до КМТВК вже виїхав судовий виконавець, який везе роз’яснення на ухвалу Шевченківського суду про заборону проводити сесію.

Після цього комісія оголосила перерву і чекає судових документів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Шевченківський райсуд Києва, розглянувши позов по суті мера столиці Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА щодо заборони проведення сесії новообраної Київської міської ради, не знайшов підстав для задоволення цього позову.

Таким чином, попередня ухвала, яку було оголошено 13 квітня Шевченківським райсудом про заборону проведення сесії, скасована.

За словами представника в суді О.ОМЕЛЬЧЕНКА Олега МАЛИНЕВСЬКОГО, суд, виносячи цю постанову, припустився «багатьох процесуальних порушень».

На запитання журналістів, чи буде сторона О.ОМЕЛЬЧЕНКА оскаржувати в апеляційному порядку цю постанову, О.МАЛИНЕВСЬКИЙ відповів, що поки що це невідомо, оскільки «процес (судовий) перейшов у політичну площину, а не в площину права», тому питання щодо подання чи неподання апеляційної скарги повинно вирішуватися шляхом «політичної волі».

Таким чином, сьогодні о 14.00 мала розпочатися сесія Київради.