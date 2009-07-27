Ющенко висловив співчуття Президентові Хорватії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття Президентові Республіки Хорватія Стіпе МЕСИЧУ у зв’язку із загибеллю людей в залізничній катастрофі.

Про це повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату глави Української держави.

«Ми поділяємо біль хорватського народу та сумуємо з родинами загиблих», – йдеться, зокрема, у телеграмі-співчутті В.ЮЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня в Хорватії неподалік міста Спліт на узбережжі Адріатичного моря зійшов із рейок пасажирський поїзд, що слідував до Спліта зі столиці країни Загреба. Внаслідок катастрофи загинуло 6 осіб, декілька десятків отримали травми. .

Експерти вважають, що рейки розійшлися через сильну спеку.