Ющенко висловив співчуття Президентові Хорватії
17:29, 27 липня 2009Політика
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У зв`язку з катастрофою на залізниці
Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття Президентові Республіки Хорватія Стіпе МЕСИЧУ у зв’язку із загибеллю людей в залізничній катастрофі.
Про це повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату глави Української держави.
«Ми поділяємо біль хорватського народу та сумуємо з родинами загиблих», – йдеться, зокрема, у телеграмі-співчутті В.ЮЩЕНКА.
Як повідомляв УНІАН, 24 липня в Хорватії неподалік міста Спліт на узбережжі Адріатичного моря зійшов із рейок пасажирський поїзд, що слідував до Спліта зі столиці країни Загреба. Внаслідок катастрофи загинуло 6 осіб, декілька десятків отримали травми. .
Експерти вважають, що рейки розійшлися через сильну спеку.
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