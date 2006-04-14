Ющенко має 8 гектарів землі

15:40, 14 квітня 2006
Політика
843

Президент оприлюднив декларацію про доходи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО оприлюднив свою декларацію про доходи за 2005 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, ксерокопію декларації журналісти сьогодні отримали на брифінгу в Секретаріаті Президента України.

Загальна сума сукупного доходу Президента України становить 288020,40 грн. З них заробітна плата – 273060,28 грн., дивіденди, проценти, роялті – 14960,12 грн.

Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї Президента України становить 384975,80 грн. З них дивіденди, проценти, роялті – 44495,55 грн.; доходи від підприємницької і незалежної професійної діяльності – 323790,00; доходи від відчуження цінних паперів і корпоративних прав – 16690,25 грн.

Серед зобов’язань фінансового характеру, у тому числі за кордоном, у декларації зазначено, що Президент сплатив в Україні на утримання майна 29046,00 грн., члени його сім’ї сплатили 121997,55 грн., в тому числі 89622,35 грн. - за кордоном.

Серед нерухомого майна, що знаходиться у приватній власності, Президентом задекларовані земельні ділянки загальною площею 79319 кв. м; житловий будинок на 618 кв. м; квартира на 371,9 кв. м. Членами його сім’ї задекларовані земельні ділянки загальною площею 1633,5 кв. м і квартира в 300 кв. м.

Згідно з декларацією, Президент України та члени його сім’ї не володіють транспортними засобами.

У розділі щодо відомостей про вклади у банках, цінні папери та інші активи зазначено, що номінальна вартість придбаних Президентом цінних паперів становить 236 грн., а сума грошових коштів на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах – 267329,40 грн. Номінальна вартість цінних паперів (за кордоном), придбаних членами сім’ї Президента, становить 2020000 грн.; розмір внесків (паїв) до статурних (пайових) фондів підприємств, установ, організацій становить 13100 грн.; сума грошових коштів на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах (за кордоном) – 1262500 грн.

У декларації зазначено, що до членів сім’ї Президента України відносяться його дружина Катерина ЮЩЕНКО, доньки Софія і Христина та син Тарас.

На брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів щодо доходу від підприємницької і незалежної професійної діяльності дружини Президента, прес-секретар глави держави Ірина ГЕРАЩЕНКО зазначила, що К.ЮЩЕНКО має нерухоме майно, яке здає в оренду.

І.ГЕРАЩЕНКО також додала, що у декларації доходів Президента за 2005 рік не відображені дві грошові премії, які В.ЮЩЕНКО отримав у 2005 році разом з міжнародними преміями, що присуджувалися йому міжнародними організаціями. Ці відомості, за словами І.ГЕРАЩЕНКО, будуть відображені в декларації про доходи за наступний період.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter