Ющенко має 8 гектарів землі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО оприлюднив свою декларацію про доходи за 2005 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, ксерокопію декларації журналісти сьогодні отримали на брифінгу в Секретаріаті Президента України.

Загальна сума сукупного доходу Президента України становить 288020,40 грн. З них заробітна плата – 273060,28 грн., дивіденди, проценти, роялті – 14960,12 грн.

Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї Президента України становить 384975,80 грн. З них дивіденди, проценти, роялті – 44495,55 грн.; доходи від підприємницької і незалежної професійної діяльності – 323790,00; доходи від відчуження цінних паперів і корпоративних прав – 16690,25 грн.

Серед зобов’язань фінансового характеру, у тому числі за кордоном, у декларації зазначено, що Президент сплатив в Україні на утримання майна 29046,00 грн., члени його сім’ї сплатили 121997,55 грн., в тому числі 89622,35 грн. - за кордоном.

Серед нерухомого майна, що знаходиться у приватній власності, Президентом задекларовані земельні ділянки загальною площею 79319 кв. м; житловий будинок на 618 кв. м; квартира на 371,9 кв. м. Членами його сім’ї задекларовані земельні ділянки загальною площею 1633,5 кв. м і квартира в 300 кв. м.

Згідно з декларацією, Президент України та члени його сім’ї не володіють транспортними засобами.

У розділі щодо відомостей про вклади у банках, цінні папери та інші активи зазначено, що номінальна вартість придбаних Президентом цінних паперів становить 236 грн., а сума грошових коштів на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах – 267329,40 грн. Номінальна вартість цінних паперів (за кордоном), придбаних членами сім’ї Президента, становить 2020000 грн.; розмір внесків (паїв) до статурних (пайових) фондів підприємств, установ, організацій становить 13100 грн.; сума грошових коштів на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах (за кордоном) – 1262500 грн.

У декларації зазначено, що до членів сім’ї Президента України відносяться його дружина Катерина ЮЩЕНКО, доньки Софія і Христина та син Тарас.

На брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів щодо доходу від підприємницької і незалежної професійної діяльності дружини Президента, прес-секретар глави держави Ірина ГЕРАЩЕНКО зазначила, що К.ЮЩЕНКО має нерухоме майно, яке здає в оренду.

І.ГЕРАЩЕНКО також додала, що у декларації доходів Президента за 2005 рік не відображені дві грошові премії, які В.ЮЩЕНКО отримав у 2005 році разом з міжнародними преміями, що присуджувалися йому міжнародними організаціями. Ці відомості, за словами І.ГЕРАЩЕНКО, будуть відображені в декларації про доходи за наступний період.