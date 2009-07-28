Тимошенко - міністру: спробуйте не подзвонити, ви ж не самогубець

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила міністрам детальніше вивчити проблемні питання, які виникають у різних сферах діяльності в регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення прем`єр дала сьогодні після двогодинного спілкування з аграріями «гарячою» телефонною лінією.

За цей час прем`єр відповіла приблизно на 20 телефонних дзвінків, під час яких жителі різних регіонів поінформували її про проблеми, що виникають переважно в аграрному секторі.

Реагуючи на дзвінки, Ю.ТИМОШЕНКО дала доручення керівництву Аграрного фонду, Державному комітету України із земельних ресурсів, Міністерству фінансів і Міністерству аграрної політики в найкоротші терміни з’ясувати ситуацію і дати відповіді на всі питання, що надійшли сьогодні.

Більшість питань відносяться до компетенції Міністерства аграрної політики, тому Ю.ТИМОШЕНКО звернула особливу увагу на те, щоб їх розв’язанням опікувався саме міністр агрополітики Юрій МЕЛЬНИК, який під час телефонної лінії пообіцяв особисто розібратися з деякими з них і дати відповіді безпосередньо тим людям, які з ними звернулися.

«Юрій Федорович, тільки спробуйте не зателефонувати, ви ж не самогубець», – жартома сказала Ю.ТИМОШЕНКО, наголосивши на необхідності ретельнішої і адресної роботи міністрів у регіонах.

Окрім того, вона доручила міністрам щотижня проводити подібні «гарячі» лінії з регіонами.

«Я прошу – раз на тиждень зробіть широку рекламу в газетах і на телебаченні, на радіо таких «гарячих» ліній. Однак не для того, щоб поставити галочку, що доручення прем`єра виконано, а для того, щоб сигнали, які ви одержуєте, давали вам розуміння того, які типові проблеми є в країні. Робіть з цього висновки і терміново розв’язуйте питання на місцях. Коригуйте рішення уряду, закони, якщо треба, проте робіть так, аби люди не страждали. Сьогодні повністю розірвано зв`язок між людьми і владою. На місцях просто плюють на людей, а в центрі не знають 90% проблем, які є у людей», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона наголосила, що якщо представники органів влади на місцях не здатні розв’язувати існуючі проблеми, необхідно розглядати питання щодо доцільності їх перебування на даних посадах.

Прем`єр підкреслила, що особисто перевірить, яким чином були розв’язані питання, з якими сьогодні звернулися до неї аграрії.

«Ви знаєте мій недобрий характер, я обов`язково кожний дзвінок перевірю. Я зателефоную через тиждень, через два, через три і зроблю висновки щодо кожного керівника міністерства або центрального органу виконавчої влади – чи здатні ви працювати з людьми і давати результат, чи ні», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.