Харківська міліція вступилася за Луценка

У четвер при отриманні хабара в 40 тис. грн. у службовому кабінеті харківські правоохоронці затримали «на гарячому» начальника управління квартирного обліку та розподілу житлової площі Харківського міськвиконкому Геннадія БАКАЛЯРА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник управління боротьби з економічними злочинами УМВСУ в Харківській області Сергій МЕРЕЖКО.

За його словами, дії правоохоронців були здійснені у відповідь на звернення заявника, який поскаржився, що посадова особа міськвиконкому вимагає хабара за вирішення його квартирного питання. «Гроші були виявлені», - сказав С.МЕРЕЖКО, але водночас висловив здивування щодо активної участі керівників міської влади під час перевірки. Він заперечив твердження керівників міської влади, які заявили, що дача хабара була зініційована Юрієм ЛУЦЕНКОМ. За словами С.МЕРЕЖКА, це звичайна буденна робота його підлеглих у сфері боротьби з хабарництвом. При цьому С.МЕРЕЖКО заявив, що його підлеглі діяли «в рамках закону». Матеріали перевірки передані до прокуратури Харківської області, сказав він, і висловив сподівання, що за цим фактом буде порушена кримінальна справа.

Довідка УНІАН. 30 листопада з трибуни ВР Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що харківські правоохоронці займаються розслідування факту дачі хабара в Харківській міській раді. Як повідомив кореспонденту УНІАН представник Центру громадських зв’язків УМВС України в Харківській області, 30 листопада в міській раді відбулись відповідні дії по встановленню фактів хабарництва. Зараз матеріали передані до прокуратури Харківської області.

1 грудня, Харківський міський голова Михайло ДОБКІН та секретар міської ради Геннадій КЕРНЕС звинуватили Ю.ЛУЦЕНКА в ініціюванні хабара з метою дискредитації влади Харкова. М.ДОБКІН зазначив, що вчора після заяви Ю.ЛУЦЕНКА «була спроба ініціювати дачу хабара в Харківській міській раді». За його словами, в кабінеті начальника управління квартирного обліку та розподілу житлової площі Геннадія БАКАЛЯРА до кабінету «увірвалися 8 неголених осіб неприємної зовнішності», які, зачинивши двері, «кинули на підлогу торбинку з поміченими фарбою грошима і намагалися силою змусити БАКАЛЯРА доторкнутися рукою до цих грошей».

Все, що відбувається вони пов’язали з «радикальним політичним протистоянням у зв’язку з тим, що Партія регіонів ініціювала відставку Ю.ЛУЦЕНКА».

30 листопада ВР не вистачило трьох голосів, щоб відставити Ю.ЛУЦЕНКА з посади керівника МВС.

Сьогодні Верховна Рада звільнила Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України. За відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів із 434, зареєстрованих у залі. Голосували “за” у повному складі фракції Партії регіонів, КПУ та майже у повному складі фракція СПУ.