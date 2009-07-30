Огризко: Москва реагує «совково»

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимир ОГРИЗКО наголошує, що держава повинна жорстко реагувати на протиправну діяльність на своїй території осіб, які прикриваються дипломатичним статусом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ОГРИЗКО заявив сьогодні журналістам, коментуючи рішення Російської Федерації вислати двох українських дипломатів у відповідь на аналогічне рішення української сторони.

«Не можна порівнювати те, що відбувається у діяльності цих так званих російських дипломатів з тим, що сьогодні намагаються у відповідь вислати з Росії двох українських дипломатів, які жодним чином не порушили жодних положень Віденської конвенції», - наголосив В.ОГРИЗКО.

На його переконання, «це така собі давня радянська, «совкова», «махрова» практика реакції на абсолютно законні дії держави».

«Країна, яка висилає шпигунів, діє у відповідності з Віденською конвенцією. У відповідь висилають абсолютно не винних дипломатів, які займаються своєю роботою», - сказав перший заступник секретаря РНБО.

В.ОГРИЗКО також наголосив, що за такої ситуації Україна повинна продовжувати неухильно дотримуватися положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини, тобто забороняти на території держави діяльність тих людей, які, прикриваючись дипломатичним статусом, займаються недипломатичною діяльністю.

Водночас, зауважив В.ОГРИЗКО, держава повинна розуміти, що ці рішення, як прийнято у дипломатичній практиці, викликатимуть відповідні реакції з іншого боку.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 29 липня, Департамент преси та інформації МЗС РФ розповсюдив повідомлення, в якому йдеться, що Посла України в Москві Костянтина ГРИЩЕНКА було запрошено до МЗС Росії, де відбулася його бесіда зі статс-секретарем – заступником міністра закордонних справ Російської Федерації Григорієм КАРАСІНИМ.

«Послу України було повідомлено, що російська сторона пропонує українській стороні достроково завершити місію генерального консула України в Санкт-Петербурзі і одного з радників Посольства України в Москві. При цьому рішення російської сторони щодо генерального консула України в Санкт-Петербурзі з урахуванням принципу взаємності також буде призупинено», - повідомляв МЗС.

Сьогодні, 30 липня, виконуючий обов`язки міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО повідомив, що МЗС України вже одержав від Росії офіційний документ, в якому йдеться про рішення вислати з території цієї держави двох українських дипломатів.

24 липня міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявив, що висилання російських дипломатів з Грузії і України не залишиться без відповіді.

Раніше УНІАН з посиланням на газету «КоммерсантЪ» (№ 124 від 24 липня) повідомляв, що Міністерство закордонних справ України відкликало акредитацію російського дипломата, співробітника Посольства Росії в Україні, що опікувався діяльністю Чорноморського флоту РФ. Радник посольства Володимир ЛИСЕНКО на початку наступного тижня залишить Україну, писала газета.

Сам В.ЛИСЕНКО підтвердив виданню, що залишає Київ. При цьому дипломат відмовився уточнити причини від`їзду, порекомендувавши звернутися до МЗС України, писала газета.

27 липня в ЗМІ з`явилася інформація, що Київ висилає з країни ще одного російського дипломата, генерального консула РФ в Одесі О.ГРАЧОВА.