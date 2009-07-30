Тимошенко прийшла в Нацбанк
15:23, 30 липня 2009Політика
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Прем`єр бере участь в нараді
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в даний момент бере участь в нараді, яка проходить у Національному банку України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ, відкриваючи нараду в Кабінеті Міністрів, присвячену розв’язанню проблемних питань роботи підприємств хімічної промисловості.
Через зайнятість прем`єр-міністра В.НОВИЦЬКИЙ проводить нараду з хіміками, яку раніше планувала провести Ю.ТИМОШЕНКО.
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