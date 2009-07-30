Тимошенко прийшла в Нацбанк

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО в даний момент бере участь в нараді, яка проходить у Національному банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ, відкриваючи нараду в Кабінеті Міністрів, присвячену розв’язанню проблемних питань роботи підприємств хімічної промисловості.

Через зайнятість прем`єр-міністра В.НОВИЦЬКИЙ проводить нараду з хіміками, яку раніше планувала провести Ю.ТИМОШЕНКО.