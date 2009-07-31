Яценюк: ми за 18 років ні чорта в країні не побудували

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що на посаді Президента України насамперед займеться розвитком вітчизняної промисловості. Про це він сказав в інтерв`ю тижневику «Кореспондент».

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «перше, з чого я почну, – це нова індустріалізація країни”. За його словами, необхідно здійснювати будівництво, в тому числі, доріг автомобільних, залізничних, мостів, аеропортів, а це дасть можливість для “божевільної зайнятості” населення. Він зазначив, “ми за 18 років ні чорта в країні не побудували, окрім ХАЕС, РАЕС і траси Київ-Одеса».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що за кошти, котрі були “НБУ з вересня минулого року надруковані” та за кредити МВФ вже “всю країну можна перерити”. “Куди це пішло? Ясна річ, частина по кишенях пішла», – додав він.

Лідер “Фронту змін” переконаний, що в рамках нової індустріалізації необхідно максимально замінити дорогий російський газ власною дешевою електроенергією, для чого потрібно будувати нові атомні електростанції. Він зазначив, що підтримує всі так звані альтернативні види енергії, “але це дріб’язок”. “Потрібно дати людям змогу отримати дешеву електроенергію замість дорогого газу», – зазначив політик.

Другим пріоритетом А.ЯЦЕНЮК називає розвиток села. Він вважає що Україна повинна стати «номером один» у світі з продовольчої безпеки й продуктів харчування.

Ще одним пріоритетом лідер “Фронту змін” називає – “відтворення здорового й освіченого населення”. Він наголосив, що освіта й охорона здоров`я “мають бути якісними й безкоштовними”, а “платні медичні послуги й платна освіта можуть існувати лише як додаткові”.

Четвертим пріоритетом А.ЯЦЕНЮК вважає створення боєздатної й сильної армії. «За 10 років нам не буде на чому літати й із чого стріляти», – зазначив він. За його словами, в Україні після розпаду СРСР залишилася ціла низка оборонних підприємств, які в змозі виконати військові замовлення, й військова наука дуже прогресивна. “Тому розвиток армії – це «завантаження підприємств ВПК, це й присутність в тому числі на світовому ринку озброєння»,– вважає А.ЯЦЕНЮК.