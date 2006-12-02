Журналісти країн СНД дорікають російським колегам у необ`єктивності

Журналісти з країн СНД вважають, що їхні російські колеги не цілком об`єктивно освітлюють події, що відбуваються в їхніх державах.

"Чомусь майже все, що говориться про Таджикистан у російській пресі, має негативний характер", - заявив сьогодні на засіданні "круглого столу", що проходить в РІА «Новости» в рамках першого Форуму національних ЗМІ країн СНД і Балтії, голова Союзу журналістів Таджикистану Акбаралі САТТОРОВ.

"Якщо почитати російські газети і подивитися телевізор, то виходить, що всі таджики - це або наркокур`єри, або гастарбайтери. При цьому ні слова про наших учених, про діячів культури", - сказав він.

А.САТТОРОВ зазначив, що громадська думка багато в чому залежить від позиції засобів масової інформації.

"Я сподіваюся, що цей форум допоможе нам знайти порозуміння", - сказав журналіст.

Головний редактор газети "Слово Киргизстану" Тамара СЛАЩЕВА також не задоволена тим, як російські ЗМІ висвітлюють події, що відбуваються в сусідніх державах. "У нас, як і у наших колег з Таджикистану, також багато претензій до російських ЗМІ", - сказала вона.

За її словами, журналісти деяких російських ЗМІ необ`єктивно висвітлювали "тюльпанову революцію" в Киргизії.

"Нібито поряд стояли всі, на одній площі, а потім подивишся телевізор - а там все навпаки", - відзначила Т.СЛАЩЕВА.

У свою чергу головний редактор газети "Киевские ведомости" Микола ЗАКРЕВСЬКИЙ висловив думку, що причина суб`єктивних оцінок тих або інших подій і висловлювань має не лише політичне підгрунтя, це буває тому, що журналісти не завжди користуються першоджерелами.

Він відзначив, що на відкритті медіафоруму у п`ятницю їм вдалося поставити питання віце-прем`єру РФ, міністру оборони Сергію ІВАНОВУ. "Але, на жаль, такий вихід на першоджерело можна одержати не завжди", - сказав журналіст.

У роботі Першого Форуму національних ЗМІ країн СНД і Балтії беруть участь керівники більше 60 провідних державних і недержавних ЗМІ з 13 країн колишнього СРСР - національних теле- і радіокорпорацій, інформагентств і друкованих видань.

Ініціатором проведення Форуму виступило РІА «Новости».