Студент на «Шевроле» збив двох двірників і втік з місця ДТП

12:21, 03 серпня 2009
Політика
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Чоловік та жінка загинули

У Вінниці студент на автомобілі збив двох прибиральників і втік з місця ДТП

Вінниця. 3 серпня. УНІАН. У Вінниці 23-річний студент одного з університетів міста, керуючи автомобілем «Шевроле Лачетті», збив насмерть двох працівників міського управління житлово-комунального господарства, які прибирали тротуар на перехресті вулиць Соборна і Театральна, та втік з місця ДТП.

Як повідомили УНІАН у відділі профілактичної роботи Управління Державтоінспекції у Вінницькій області, ДТП сталось 2 серпня близько 5-ї години ранку.

Внаслідок ДТП 63-річний чоловік та 60-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди, а водій автомобіля та 25-річний власник автомобіля, який на момент аварії сидів поруч із водієм, залишивши автомобіль, втекли.

Того ж дня співробітники міліції встановили особистість власника автомобіля і водія. 23-річний водій затриманий.

За попередньою інформацією, хлопці напідпитку повертались з нічного клубу і по дорозі додому хизувались один перед одним майстерністю водіння.

За даним фактом слідчим управлінням ГУМВС у Вінницькій області порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох осіб) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.

 

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