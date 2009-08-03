Студент на «Шевроле» збив двох двірників і втік з місця ДТП

У Вінниці студент на автомобілі збив двох прибиральників і втік з місця ДТП

Вінниця. 3 серпня. УНІАН. У Вінниці 23-річний студент одного з університетів міста, керуючи автомобілем «Шевроле Лачетті», збив насмерть двох працівників міського управління житлово-комунального господарства, які прибирали тротуар на перехресті вулиць Соборна і Театральна, та втік з місця ДТП.

Як повідомили УНІАН у відділі профілактичної роботи Управління Державтоінспекції у Вінницькій області, ДТП сталось 2 серпня близько 5-ї години ранку.

Внаслідок ДТП 63-річний чоловік та 60-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди, а водій автомобіля та 25-річний власник автомобіля, який на момент аварії сидів поруч із водієм, залишивши автомобіль, втекли.

Того ж дня співробітники міліції встановили особистість власника автомобіля і водія. 23-річний водій затриманий.

За попередньою інформацією, хлопці напідпитку повертались з нічного клубу і по дорозі додому хизувались один перед одним майстерністю водіння.

За даним фактом слідчим управлінням ГУМВС у Вінницькій області порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох осіб) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.