Закарпатське село повстало проти міліції

Уповноважений з прав людини Верховної Ради України Ніна КАРПАЧОВА здійснює провадження за зверненнями жителів села Драгово Хустського району Закарпатської області щодо “порушень конституційних прав на особисту безпеку, недоторканність житла, медичну допомогу, честь і гідність внаслідок протиправних дій працівників Хустського міськрайвідділу міліції та спецпідрозділу "Беркут" Управління МВС України в Закарпатській області”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого з прав людини, представники Н.КАРПАЧОВОЇ зустрілися з потерпілими й очевидцями подій в с. Драгово.

За інформацією Обмудсмена, 11 червня 2009 року між місцевими мешканцями і міліцією, виник конфлікт, спричинений працівниками дорожньо-постової служби Хустського міськрайвідділу міліції, які вимагали хабарів. Це викликало стихійний масовий протест драговців: вони намагалися винести за межі села міліцейський автомобіль та перекинули його. Невдовзі на місце інциденту з Ужгорода прибули бійці спецпідрозділу "Беркут", які затримали й доправили до Хустського міськрайвідділу міліції понад сорок осіб.

“Озброєні міліціонери, затримуючи підозрюваних у скоєнні правопорушення, діяли брутальними методами: вривалися у помешкання серед ночі, на очах малолітніх дітей одягали наручники на їхніх батьків. При цьому затриманим було завдано численних тілесних ушкоджень та принижень, а також відмовлено у допуску адвокатів та лікарів”, - констатують в апараті Уповноваженого з прав людини.

Справа дійшла до розгляду у Хустському районному суді, який ухвалив низку постанов про притягнення до адміністративної відповідальності деяких мешканців села, які були учасниками згаданого конфлікту. Однак Апеляційний суд Закарпатської області скасував зазначені рішення, мотивуючи це недоведеністю звинувачень у непокорі сельчан працівникам міліції, відсутністю у протоколах пояснень затриманих, прізвищ та адрес свідків і потерпілих.

За дорученням Н.КАРПАЧОВОЇ, її представники також зустрілися з керівниками Хустського району, “котрі висловили неабияку стурбованість неадекватними діями працівників міліції”. В прокуратурі району представникам Омбудсмена повідомили про порушення кримінальної справи за даним інцидентом. А начальник Управління Міністерства внутрішніх справ України в Закарпатській області Павло КОНОНЕНКО поінформував, що викладені вище факти наразі ретельно вивчаються, проводиться службове розслідування, про результати якого буде повідомлено Уповноваженого з прав людини.