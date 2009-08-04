Тимошенко взяла два дні «за сімейними обставинами»
17:13, 04 серпня 2009Політика
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Завтра - засідання уряду
Прем`єр Юлія Тимошенко пішла на короткотерміновий відпочинок.
Як повідомляють джерела "Української правди",Тимошенко взяла відпустку починаючи з минулих вихідних.
До Києва вона планує повернутися в середу, щоб взяти участь у засіданні уряду. Таким чином відпустка Тимошенко мала би залишитися непоміченою для пересічних громадян.
Водночас урядове управління у зв’язках зі ЗМІ повідомило, що Тимошенко не брала щорічну відпустку, а "3 і 4 серпня мала два вільні дні за свій рахунок за сімейними обставинами".
Які "сімейні обставини" змусили Тимошенко взяти вихідні дні, не повідомляється.
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