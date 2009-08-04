Голова Тернопільської облради принципово не зустрічатиме Кирила

Голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА не виключає у Почаєві можливих провокацій проти Московського Патріарха КИРИЛА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної організації ВО “Свобода”, О.КАЙДА наголосив, що “Свобода” буде проводити виключно мирні акції протесту, як це вона робила в Києві чи на Волині. “А загалом все може бути, ніхто від провокацій не застрахований. Але ми попереджаємо – будуть якісь провокації, ми до цього жодного відношення не маємо. Провокації щодо Патріарха КИРИЛА вигідні спецслужбам Росії”, – переконаний О.КАЙДА.

Він зауважив, що загалом негативно ставиться до візиту Московського Патріарха КИРИЛА на Тернопільщину, оскільки гість з Росії “зневажливо ставиться до українців”. “Будучи в Україні, Московський патріарх жодним чином не звернувся до народу, сказавши “Україна” чи “українці”. Він увесь час замінював все це своєю риторикою “ця країна”, “ці люди”. Відповідно й таким є моє ставлення до нього”, – каже О.КАЙДА. На його переконання, цей візит не принесе жодного позитиву для процесу об’єднання українських церков.

Він також запевнив, що не братиме участі в складі офіційної делегації, яка зустрічатиме Патріарха КИРИЛА в області. “В Україні є українські церкви – УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ. Я відвідую заходи цих трьох церков. На Тернопільщині був створений оргкомітет головою облдержадміністрації, але я не входив в цей оргкомітет, хоча мене й включили туди без моєї згоди. Я не вважаю за потрібне брати участь в прийомі КИРИЛА”, – заявив О.КАЙДА.