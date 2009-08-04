Експерт: Ротфельд «м’яко» лобіюватиме вступ України до НАТО

Колишній міністр закордонних справ Польщі Адам РОТФЕЛЬД у складі «Групи мудреців НАТО» «м’яко» лобіюватиме вступ України до Північноатлантичного альянсу.

Таку думку висловив кореспонденту УНІАН у Польщі аналітик фонду Баторего (Batory Foundation) Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

Експерт назвав 71-річного А.РОТФЕЛЬДА «вродженим дипломатом», який не намагатиметься форсувати події, розуміючи, що питання вступу України до НАТО на сьогодні, в першу чергу, залежить від здатності української влади провести необхідні реформи та переконати населення у перевагах євроатлантичної інтеграції.

«Він не буде сильно форсувати (вступ України)», - сказав аналітик.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ зауважив, що А.РОТФЕЛЬД, який 28 років пропрацював у польському Інституті міжнародних відносин (PISM), традиційно стояв на проукраїнській позиції, якої також дотримувався на посаді міністра закордонних справ у 2005 році.

Експерт зауважив, що доля А.РОТФЕЛЬДА тісно пов’язана з Україною, де він народився і де його врятували від смерті під час німецької окупації.

«Він має особисті стосунки з Україною», - додав Г.ГРОМАДСЬКИЙ.

Як повідомлялись, колишній міністр закордонних справ Польщі, співголова польсько-російської Групи зі складних питань професор А.РОТФЕЛЬД увійшов до так званої "Групи мудреців НАТО", яка готуватиме нові стратегічні пріоритети Північноатлантичного альянсу.

"Група мудреців НАТО" складається з 12 представників держав-членів Північноатлантичного альянсу, керуватиме якою колишня держсекретар США Мадлен ОЛБРАЙТ.

Планується, що Група почне роботу у вересні цього року і представить проект реформи НАТО на саміті альянсу восени 2010 року.

А.РОТФЕЛЬД займав посаду міністра закордонних справ Польщі в 2005 році. Доктор наук, професор. Тривалий час працював у польському Інституті міжнародних відносин.