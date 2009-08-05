В УНІАН - прес-конференція про підсумки візиту Патріарха Кирила в Україну

6 серпня о 10.30 в УНІАН (Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція «Підсумки візиту Патріарха Московського і всієї Русі Кирила до України». У конференції візьмуть участь протоієрей Георгій КОВАЛЕНКО, прес-секретар Предстоятеля УПЦ, керівник прес-служби візиту Патріарха і архієпископ Білоцерківський і Богуславський МИТРОФАН, керуючий справами УПЦ. Акредитація – на місці події за редакційними посвідченнями.

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