Тимошенко принесе у Родовід Банк все, «що змогла накопичити»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір відкрити особовий депозитний рахунок у «Родовід Банку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам під час відвідування у Києві одного з філіалів «Родовід Банку».

«Я частину своїх заощаджень у «Родовід Банк» принесу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Відповідаючи на уточнююче запитання, про який розмір заощаджень йдеться, прем`єр сказала: «Думаю, те, що я змогла накопичити, я принесу в «Родовід Банк».

На її думку, заощадження краще зберігати в декількох банках. «Краще диверсифікувати ризики», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр також нагадала, що чиновники Кабінету міністрів вже з наступного місяця одержуватимуть зарплату через «Родовід Банк».